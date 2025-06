Incidente stradale a Casalfiumanese | quattro feriti

Un grave incidente a Casalfiumanese ha coinvolto due auto, lasciando quattro feriti e mobilitando immediatamente i soccorsi. Poco dopo le 18.30 di sabato 28 giugno, i vigili del fuoco sono accorsi sulla strada provinciale 610, all’incrocio con via Carseggio, per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza di tutti. Una scena che ha sconvolto la tranquilla comunità locale e richiede attenzione e responsabilità .

Poco dopo le ore 18.30 di sabato 28 giugno i vigili del fuoco sono intervenuti a Casalfiumanese per un incidente stradale, in cui sono rimaste coinvolte due automobili. Lo scontro è avvenuto sulla strada provinciale 610, all’altezza dell’incrocio con via Carseggio. Registrati alla nuova. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - stradale - casalfiumanese - quattro

Tragico incidente stradale, autopsia sul corpo di Alessio Russo - Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Alessio Russo, 26enne di San Tammaro. L’autopsia sul corpo del giovane, per la quale è stato conferito incarico al perito, è stata disposta dalla dottoressa Turco, sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per fare chiarezza sulle cause del decesso avvenuto il 9 maggio a San Prisco.

Tragedia sotto gli occhi degli amici: morto ciclista 56enne; Auto si ribalta sulla Montanara a Casalfiumanese, ferita una donna; Modena Nord, incidente con feriti in autostrada.

Quattro morti a Frosinone in un tragico incidente frontale tra due auto, mezzi disintegrati sulla Casilina - Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Da virgilio.it