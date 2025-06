Incidente per Luca Lunetta investito da Furusato | paura per il pilota italiano

Luca Lunetta, giovane talento italiano in Moto3, è stato protagonista di un incidente drammatico nel GP d’Olanda ad Assen, quando una manovra audace lo ha portato a una collisione potenzialmente pericolosa con Furusato. L’episodio ha scosso gli appassionati e sollevato preoccupazioni sul futuro del pilota romano. La corsa si è interrotta bruscamente, lasciando tutti in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni. Ora, resta da capire cosa riserverà il proseguo di questa stagione emozionante.

Un GP d’Olanda che Luca Lunetta stava affrontando col piglio del pilota di qualità quello odierno in Moto3. Nel decimo appuntamento del Mondiale della minima cilindrata, il pilota della Honda Team SIC58, si era prodotto in una rimonta dalle retrovie, mettendo in mostra una frenata da straccio di licenza. In lizza per il podio, nel penultimo giro della gara di Assen, il centauro romano ha impattato la ruota posteriore di chi lo precedeva, ovvero Alvaro Carpe, perdendo il controllo della sua moto e venendo investito involontariamente da Taiyo Furusato e lo spagnolo Adrian Fernandez, finiti anche loro a terra senza conseguenze particolari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Incidente per Luca Lunetta, investito da Furusato: paura per il pilota italiano

In questa notizia si parla di: pilota - luca - lunetta - incidente

MotoGP, come sta Luca Marini? Il pilota è tornato in Italia dopo l’incidente di Suzuka - Dopo l’incidente al circuito di Suzuka, Luca Marini, il talentuoso pilota italiano numero 232, ha fatto ritorno in patria, portando con sé il coraggio e la determinazione di chi lotta per tornare in sella.

Moto3, GP Olanda: paura per Lunetta travolto in pista, bandiera rossa e vittoria a Rueda; Moto3, Lunetta investito in pista: gamba fratturata; Paura in Moto3: Lunetta cade e viene travolto da altri due piloti, gamba fratturata.

Luca Lunetta, incidente al Gp d'Olanda: il pilota investito da due moto. Cosa è successo - Nella gara di moto3 di Assen, Paesi Bassi, il talentino romano è stato colpito alla schiena e ad una gamba da due moto. Si legge su msn.com

Lunetta travolto, pauroso incidente in Moto 3: come sta il pilota del team SIC58 - Il giovane italiano ha riportato un serio infortunio a seguito di una brutta caduta sul circuito olandese. Lo riporta tuttosport.com