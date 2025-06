Incidente notturno sulla SR71 a Castel Focognano | ferito un 27enne

La notte si è tinta di preoccupazione tra Castel Focognano e l'incidente sulla SR71 che ha coinvolto un giovane di 27 anni. Un impatto improvviso e violento ha messo in crisi la tranquillità del Casentino, lasciando ferito un ragazzo che ora lotta tra la vita e la speranza. La dinamica del grave incidente sta emergendo, mentre i soccorsi lavorano senza sosta per garantire le cure necessarie.

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno in provincia di Arezzo, nel comune di Castel Focognano, in Casentino. Un giovane di 27 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente Lo schianto è avvenuto intorno all’1:30 lungo la strada regionale 71, nel tratto che attraversa il territorio di Castel Focognano. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi della Asl Toscana Sud Est, i vigili del fuoco di Arezzo e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari. Il 27enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato inizialmente al pronto soccorso dell’ospedale di Bibbiena in codice giallo. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incidente notturno sulla SR71 a Castel Focognano: ferito un 27enne

