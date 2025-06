Incidente nella notte a Sala Consilina | cinque feriti

Una notte drammatica a Sala Consilina, dove un grave incidente ha coinvolto cinque giovani, finiti in ospedale dopo lo sbandamento di un’auto contro un muretto. Le cause sono ancora da chiarire, ma la scena è stata resa ancor più impressionante dall’impatto che ha divelto una colonnina. La sicurezza stradale resta un tema urgente e di fondamentale importanza per tutta la comunità.

Brutto incidente, nella notte, a Trinità di Sala Consilina, dove un'auto, per cause da accertare, è sbandata finendo contro un muretto. Sul posto, i soccorsi del 118 che hanno condotto 5 giovani in ospedale, per gli accertamenti del caso. La vettura, nell’impatto, ha divelto una colonnina per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - notte - sala - consilina

