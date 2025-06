Incidente in tangenziale Ovest | diversi minori feriti coinvolta anche una bambina di 6 anni

Un grave incidente si è verificato domenica pomeriggio sulla tangenziale ovest di Milano, provocando feriti tra cui una bambina di soli 6 anni. La carambola, avvenuta intorno alle 16.20 tra Cesano Boscone e Baggio, ha coinvolto sette persone, tra cui quattro minori, e ha suscitato grande preoccupazione nella comunità. Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica dell'incidente e sulle cause di questa drammatica collisione, lasciando aperti numerosi interrogativi.

Una paurosa carambola è avvenuta domenica pomeriggio, intorno alle 16.20, sulla tangenziale ovest, all'altezza di Cesano Boscone tra le uscite Vigevano e Baggio, in direzione nord. Un mezzo si è ribaltato, coinvolgendo sette persone, tra cui quattro minori. Non è ancora chiara la dinamica e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

