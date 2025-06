Incidente in Tangenziale identificate le vittime | Antonietta Scarparo e Gaetano Di Mauro

Tragedia sulla Tangenziale di Napoli: dopo settimane di incertezza, sono state identificate le vittime dell’incidente del 27 giugno. Tra loro, la 71enne Antonietta Scarparo, che viaggiava in sella a una moto insieme a Gaetano Di Mauro. Un dramma che colpisce profondamente la comunità e ricorda quanto sia preziosa la vita. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda.

Schianto in Tangenziale: morto anziano motociclista, identificata la donna deceduta con lui - Ricostruita la dinamica: l’80enne Gaetano Di Mauro si è immesso in tangenziale e non è ... Scrive napoli.repubblica.it