Incidente in scooter a Mondragone muore 16enne | caccia ad auto pirata

Una tragica perdita scuote Mondragone: un giovane di soli 16 anni ha perso la vita in un grave incidente in scooter, dopo una serata all’insegna del divertimento tra amici. La comunità è sconvolta e si mobilita nella caccia all’auto pirata che, presumibilmente, lo ha travolto senza fermarsi a prestare soccorso. La ricerca dell’automobilista responsabile rimane ancora aperta, mentre il dolore si fa sentire forte in paese.

La giovane vittima è deceduta dopo un grave incidente in scooter: è caccia all’auto pirata che potrebbe averlo travolto senza poi aver prestato soccorso. Dopo una serata estiva passata a divertirsi con gli amici è morto mentre probabilmente tornava a casa con lo scooter, travolto da un’auto che non si è neanche fermata. È accaduto . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Incidente in scooter a Mondragone, muore 16enne: caccia ad auto pirata

