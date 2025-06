Incidente in autostrada sulla Firenze-Mare scontro tra auto e moto | grave 27enne

Un terribile incidente si è verificato questa mattina sulla Firenze-Mare, coinvolgendo un’auto e una moto all’altezza di Capannori. Il giovane di 27 anni alla guida della motocicletta ha riportato ferite gravissime ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. La scena, ancora sotto shock, mette in luce quanto sia importante la sicurezza sulle strade. La vicenda si sviluppa mentre le autorità avviano le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Lucca, 29 giugno 2025 – Grave incidente stradale nella mattinata del 29 giugno lungo la Firenze-Mare, autostrada A11. Poco dopo le 10 un’ auto e una moto si sono scontrate all’altezza del casello di Capannori. Il giovane di 27 anni che era alla guida della moto ha riportato ferite molto gravi, politrauma, ed è stato trasferito in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale di Lucca. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Capannori. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente in autostrada, sulla Firenze-Mare scontro tra auto e moto: grave 27enne

In questa notizia si parla di: moto - incidente - autostrada - firenze

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale - Un episodio drammatico scuote Tavarnelle di Cortona: uno scontro tra moto e auto sulla Sr71 ha lasciato un 37enne gravemente ferito.

Morti in un incidente mentre rientravano a Bisceglie dopo la laurea di una delle loro figlie. Emanuele Cosmai, 57 anni, e Patrizia Firrao, 58, hanno perso la vita ieri sera sulla A1, vicino al bivio per Roma Sud. In auto anche un'altra figlia e una persona, feriti gr Vai su Facebook

Incidente in autostrada, sulla Firenze-Mare scontro tra auto e moto: grave 27enne; Tragedia sul raccordo autostradale, muore in uno scontro auto-moto; Firenze, scontro fra auto e moto in A11: muore a 29 anni.

Incidente in autostrada, sulla Firenze-Mare scontro tra auto e moto: grave 27enne - Lucca, 29 giugno 2025 – Grave incidente stradale nella mattinata del 29 giugno lungo la Firenze- Riporta lanazione.it

Grave incidente in autostrada: auto contro moto sulla A11, giovane centauro ricoverato in codice rosso - Per ragioni ancora da chiarire, poco dopo le 10 un’auto e una moto si sono scontrate nelle vicinanze del case ... Secondo lagazzettadilucca.it