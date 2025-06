Incidente in autostrada ambulanza si ribalta sulla carreggiata | la situazione

Un incidente incidente in autostrada ha scosso il Sud Italia: un'ambulanza si è ribaltata sulla carreggiata, coinvolgendo tre persone e causando rallentamenti significativi nel traffico. La scena, ancora sotto assedio di interrogativi, ha richiamato l'attenzione di tutti, sottolineando la fragilità delle emergenze su strada. La vicenda resta sotto stretta osservazione, mentre le autorità indagano sulle cause di questo grave episodio.

Un incidente drammatico si è verificato nelle ultime ore lungo l' Autostrada del Mediterraneo, in un tratto particolarmente trafficato del Sud Italia. Un' ambulanza si è ribaltata in circostanze ancora da chiarire, provocando il ferimento di tre persone e rallentando sensibilmente il traffico in direzione nord. Il mezzo di soccorso stava viaggiando con a bordo un paziente quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso aderenza ed è finito fuori controllo, terminando la corsa capovolto sull'asfalto. Una scena impressionante che ha immediatamente allertato i soccorsi e richiesto l'intervento di numerose unità operative.