Incidente in acqua bagnante rischia annegamento Ricoverato in codice rosso

Un drammatico episodio di salvataggio si è verificato ieri sera a Lazise, quando un bagnante in pericolo di annegamento è stato prontamente salvato e trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. L’incidente, avvenuto intorno alle 21.45 in Via Riare 9, ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti. Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica di quanto accaduto, ma il pronto intervento dei soccorritori ha probabilmente salvato una vita.

