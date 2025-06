Incidente all’alba | 21enne in gravi condizioni

Una tragica mattina di domenica si è trasformata in un dramma sulla via Cassoletta, tra Crespellano e Ponte Samoggia, dove un giovane di 21 anni ha perso il controllo della vettura, finendo contro il guard rail. Le prime luci dell’alba sono state rovinate da un incidente dalle conseguenze gravissime, lasciando la comunità sconvolta. La sua vita ora appesa a un filo, la speranza è che possa trovare forza e supporto in questo momento difficile.

In questa notizia si parla di: incidente - alba - 21enne - gravi

