Un incidente scuote Abbadia Lariana: un ciclista di 70 anni è stato investito sulla Statale 36, un'arteria ormai priva di alternative per chi si muove in bici. La strada, chiusa temporaneamente per soccorso, testimonia la criticità di una viabilità che mette a rischio la sicurezza dei ciclisti. È urgente ripensare alle soluzioni per tutelare chi sceglie due ruote, perché nessuno dovrebbe correre rischi così gravi lungo le strade della nostra Lombardia.

Abbadia Lariana (Lecco), 29 giugno 2025 – Un ciclista di 70 anni è stato investito sulla Statale 36. La Superstrada è stata temporaneamente chiusa per consentire ai soccorritori di intervenire. L'incidente è successo intorno a mezzogiorno e mezzo. Un cicloamatore 70enne in sella alla sua bici da corsa stava percorrendo la Statale 36 in direzione nord, da Lecco verso Sondrio, nel tratto tra Lecco e Abbadia Lariana, l'unico dove possono transitare anche i ciclisti perché non ci sono strade alternative. Un automobilista in transito lo ha investito, un impatto fortunatamente non ad alta velocità, anche a causa del traffico intenso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente ad Abbadia Lariana, ciclista investito sulla Statale 36: non ci sono strade alternative per chi si sposta in bici

