Incidente a Ostiglia zio e nipote sbandano in auto | morto il concludete grave il ragazzo

Ostiglia (Mantova) – È di un morto e un ferito grave è il bilancio di un incidente stradale accaduto oggi pomeriggio tra Ostiglia e la frazione di Correggioli, nel Mantovano. I due, zio e nipote, viaggiavano su un'auto che forse a causa dell'elevata velocità è sbandata ed è finita fuori strada. Nell'urto è morto sul colpo il conducente, Cristian Rossi, 41 anni, residente a Gazzo veronese; trasportato all'ospedale di Mantova il nipote 15enne, residente a Villimpenta, nel Mantovano: per lui gravi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it