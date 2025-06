Incidente a Opera scontro tra auto | ferita una 27enne

Un'altra domenica segnata dalle tragedie della strada a Milano. Nelle prime ore serali, un violento scontro tra due auto in via Conte di Cavour a Opera ha coinvolto e ferito gravemente una giovane di 27 anni. La scena si è consumata davanti agli occhi dei passanti, mentre le forze dell'ordine intervenivano tempestivamente per gestire l'emergenza e ricostruire la dinamica dell'incidente. La nostra priorità ora è far luce su quanto accaduto e garantire supporto alle vittime.

Ancora un incidente stradale, domenica sera, nelle strade milanesi. Lo scontro √® avvenuto in via Conte di Cavour a Opera (Milano), intorno alle 19.10. Coinvolte due autovetture. Ferita una donna di 27 anni Secondo quanto √® emerso, una donna di 27 anni √® rimasta ferita. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

