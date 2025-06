Incidente a Cecina muore sovrintendente capo della polizia scientifica genovese

Un tragico incidente ha strappato alla vita Mario Brambilla, stimato sovrintendente capo della Polizia Scientifica di Genova, alle soglie della pensione. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso nel cuore di chi lo conosceva e nel mondo della sicurezza. Roberto Traverso, segretario del Siap, esprime il dolore condiviso da tutti: un ricordo che resterà vivo nella memoria collettiva, testimone di un professionista dedicato e di un uomo prezioso.

"Un dolore profondo che ci colpisce tutti. Ciao Mario". Così Roberto Traverso, segretario del Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia) ricorda Mario Brambilla, sovrintendente capo della Polizia Scientifica di Genova morto alla vigilia della pensione in un incidente stradale in moto a Cecina. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: polizia - incidente - cecina - capo

Incidente in Viale Miramare, motociclista chiede al pedone rimasto illeso di rivolgersi alla polizia locale - Un incidente si è verificato ieri, 12 maggio, intorno alle 14.45, in viale Miramare a Trieste. Un motociclista, coinvolto nell'episodio, ha invitato un pedone rimasto illeso a contattare la polizia locale per fornire testimonianze utili.

Incidente a Cecina, muore sovrintendente capo della polizia scientifica genovese; Tragedia a Cecina: sovrintendente di polizia genovese muore alla vigilia della pensione in un incidente; Incidente sull'Aurelia, auto si ribalta e muore conducente.

Tragedia a Cecina: sovrintendente di polizia genovese muore in un incidente alla vigilia della pensione - Mario Brambilla storico segnalatore della Scientifica stava tornando a Genova per consegnare tesserino e pistola ... Si legge su primocanale.it

Cecina, motociclista trovato morto fuori strada - E’ stato un passante a notare il corpo e a chiedere aiuto, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 60enne ... Lo riporta msn.com