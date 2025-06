Incidente a Cannobio motociclista ferito gravemente

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Cannobio, coinvolgendo un motociclista di 65 anni finito a terra in modo drammatico. La dinamica, ancora sotto indagine, ha richiesto l'intervento immediato del personale del 118, che ha trasportato l’uomo in codice rosso. La comunità resta in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni, mentre le autorità lavorano per chiarire le cause dell’accaduto.

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 29 giugno, a Cannobio. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine un 65enne è caduto in moto: sul posto è intervenuto il personale del 118 e ha soccorso l'uomo in codice rosso per le gravi ferite riportate nella caduta. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

