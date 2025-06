Inciampa e cade dalle scale volo di 2 metri | grave una ragazza

Una semplice passeggiata si è trasformata in un incidente traumatico per una ragazza di 26 anni a Cerreto Guidi. Dopo aver perso l’equilibrio mentre saliva le scale, è caduta da due metri, riportando gravi ferite alla testa. Trasportata d’urgenza in ospedale, la sua condizione resta sotto stretta osservazione. Questo episodio ci ricorda quanto siano imprevedibili gli imprevisti e l’importanza di prestare attenzione ai dettagli di sicurezza quotidiana.

Cerreto Guidi (Firenze), 29 giugno 2025 – È inciampata durante quella che doveva essere una tranquilla camminata post cena, perdendo l’equilibrio e battendo la testa dopo un volo di due metri. Ed è quindi stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli, per gli accertamenti e le cure del caso. È la disavventura occorsa un paio di sere fa ad una ragazza di 26 anni, che non sarebbe comunque in pericolo di vita (anche se le sue condizioni sarebbero sotto osservazione, in via precauzionale). Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la vicenda risale allo scorso venerdì sera, poco prima delle 22: la giovane in questione stava passeggiando insieme al fidanzato e si trovava all’altezza di via Santi Saccenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it