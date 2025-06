Incendio vicino all' aquapark di Conselice | il video

Un violento incendio ha devastato l’area adiacente all’Aquapark di Conselice, distruggendo otto automobili e danneggiando gravemente una nona vettura. Le fiamme, originate da una vettura parcheggiata vicino all’Aquajoss, hanno causato un’onda di panico tra i presenti. Un episodio che mette in evidenza l’importanza della sicurezza e della prevenzione. Seguiamo con attenzione gli sviluppi di questa vicenda.

Otto auto sono andate distrutte e una nona è stata gravemente danneggiata dalle fiamme che sono scaturite da una delle vetture parcheggiate vicino all'Aquajoss di Conselice, in provincia di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio vicino all'aquapark di Conselice: il video

In questa notizia si parla di: conselice - incendio - vicino - aquapark

Conselice, incendio in azienda agricola: uomo lievemente intossicato. Salvati 160 tra mucche e vitelli - Un incendio devastante ha colpito questa mattina l'azienda agricola "Fucci Giacomo" a Conselice, in provincia di Ravenna, riducendo in cenere oltre 300 rotoballe di fieno.

Conselice, bruciano otto veicoli al parcheggio vicino all’Acquajoss - Un incendio è divampato questa mattina nel parcheggio dell’Acquajoss il parco acquatico di Conselice, otto i veicoli bruciati sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lugo, Imola e Ravenna l’incendio è ... Segnala ravennawebtv.it

Conselice, bruciano nove veicoli al parcheggio vicino all’Acquajoss - Un incendio è divampato questa mattina nel parcheggio dell’Acquajoss il parco acquatico di Conselice, nove i veicoli bruciati sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lugo, Imola e Ravenna l’incendio è ... Da ravennawebtv.it