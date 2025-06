Incendio tra Fontanelle di Bardano e Castel Viscardo | in azione vigili del fuoco ed elicottero

Un vasto incendio si è scatenato questa mattina tra Fontanelle di Bardano e Castel Viscardo, in provincia di Terni, mettendo a dura prova le squadre dei vigili del fuoco e l’elicottero di supporto. La rapidità della propagazione, favorita dalla vegetazione secca e le alte temperature, ha richiesto un intervento immediato e coordinato per contenere il disastro e proteggere la comunità. Gli sforzi sono ancora in corso per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un vasto incendio è divampato questa mattina, intorno alle 11, in un'area boscata e di sterpaglie tra Fontanelle di Bardano e Castel Viscardo, in provincia di Terni. Le fiamme si sono propagate rapidamente, complice la vegetazione secca e le alte temperature. Sul posto sono prontamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Orvieto, impegnate da ore nelle operazioni di spegnimento. Per contenere il rogo, si è reso necessario anche l'intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco, che sta effettuando lanci mirati d'acqua dall'alto. Le operazioni sono ancora in corso e l'area interessata è stata circoscritta per motivi di sicurezza.

