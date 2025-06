Incendio tra Castel Viscardo e Fontanelle di Bardano in azione anche l’elicottero

L’estate infuocata di quest’anno sta mettendo a dura prova le nostre foreste e le comunità locali. Oggi, tra Castel Viscardo e Fontanelle di Bardano, un vasto incendio boschivo ha richiesto immediato intervento, coinvolgendo anche un elicottero per domare le fiamme. La lotta contro il fuoco prosegue senza sosta, ma la domanda che ci assale è: quanto ancora potremo tollerare questi devastanti segnali di emergenza?

Orvieto (Terni), 29 giugno 2025 – Il clima infernale di questi giorni è un alleato degli incendi, piaga estiva che purtroppo sta cominciando a manifestarsi quasi quotidianamente. Oggi i vigili del fuoco sono intervenuti, a partire dalle 11, per l’incendio boschivo (prevalentemente sterpaglia) tra Fontanelle di Bardano e Castel Viscardo. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Orvieto; in azione anche un elicottero dei vigili del fuoco che con i suoi lanci sta cercando di arginare il fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio tra Castel Viscardo e Fontanelle di Bardano, in azione anche l’elicottero

