Incendio sterpaglie nella campagna vicina anziana morta soffocata dal fumo

Tragedia nella campagna di Acerenza: un incendio di sterpaglie ha avuto conseguenze drammatiche, causando la morte di una donna di 77 anni, soffocata dal fumo. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della prevenzione nel rispetto delle aree rurali. I Carabinieri stanno indagando per fare luce su questa tragica perdita. La comunità si stringe intorno alla famiglia, chiedendosi come evitare simili tragedie in futuro.

(Adnkronos) – Una donna di 77 anni è morta ad Acerenza, in provincia di Potenza, nella sua proprietà agricola a causa di un incendio di sterpaglie che si è propagato da una zona vicina. Sull'accaduto indagano i Carabinieri. Dai primi accertamenti, la donna potrebbe essere morta per soffocamento a causa del fumo dell'incendio.

In questa notizia si parla di: morta - incendio - sterpaglie - campagna

