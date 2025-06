Incendio nella pineta di Scarlino vicino a Follonica | bagnanti in fuga dalla spiaggia e stabilimenti evacuati

Un drammatico incendio ha devastato la pineta di Puntone di Scarlino, vicino a Follonica, provocando il panico tra i bagnanti e l’evacuazione degli stabilimenti balneari. La fiamma minaccia la bellezza naturale della zona e mette a rischio la sicurezza di residenti e visitatori. La pronta risposta delle autorità è ormai fondamentale per contenere il fronte del fuoco e tutelare il patrimonio ambientale e umano di questa splendida area.

