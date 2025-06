Incendio nel parcheggio bruciano otto auto | alta colonna di fumo nero sulla Bassa Romagna

Un violento incendio ha sconvolto Conselice questa mattina, bruciando otto auto nel parcheggio vicino al parco acquatico Acquajoss e generando una densa colonna di fumo nero sulla Bassa Romagna. La devastazione ha lasciato senza parole residenti e forze dell’ordine, mentre le fiamme hanno causato danni significativi e preoccupanti ripercussioni sulla sicurezza locale. La vicenda solleva interrogativi sulla prevenzione e sulla gestione delle emergenze in aree pubbliche e private.

Un grosso incendio è divampato nella mattina di domenica a Conselice, in un'area nelle adiacenze del parco acquatico Acquajoss. In particolare il rogo si è verificato in un parcheggio e ha coinvolto 8 autovetture in sosta, che sono andate completamente distrutte, mentre una nona ha avuto danni ad. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

