Incendio nel centro commerciale a Montecatini danneggiati due negozi

Un incendio notturno ha devastato un centro commerciale a Montecatini Terme, causando danni ingenti a due negozi e alla copertura della galleria. La pronta intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si estendessero ulteriormente, ma il bilancio resta pesante. La comunitĂ si stringe attorno alle attivitĂ colpite in attesa di chiarimenti e ripristino. Ecco i dettagli di questa drammatica notte.

Montecatini, 29 giugno 2025 – Un incendio è divampato nella notte a cavallo tra il 28 e il 29 giugno in un centro commerciale a Montecatini Terme. Le fiamme hanno raggiunto la copertura della galleria danneggiandola in maniera seria, il rogo si è poi propagato a due attività commerciali. Nella nottata l'incendio è stato spento dai vigili del fuoco del comando di Montecatini e Pescia con il supporto dell'auto scale della sede centrale ed un'autobotte inviata dal comando di Prato. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

In questa notizia si parla di: montecatini - incendio - centro - commerciale

