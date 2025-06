Incendio minaccia l' aeroporto di Alghero scalo chiuso e voli dirottati su Cagliari

Un fronte di fuoco imponente si abbatte sul Monte Zirra, minacciando la sicurezza e il traffico aereo della Sardegna. L’incendio ha costretto alla chiusura dell’aeroporto di Alghero, con voli dirottati su Cagliari, creando scompiglio tra i viaggiatori e le operazioni aeroportuali. La situazione rimane critica, mentre le autorità si mobilitano per contenere il rogo e ripristinare al più presto la normalità .

Un vasto incendio sul monte Zirra ha causato la chiusura del vicino aeroporto di Alghero e la deviazioni dei voli in arrivo su Cagliari.

Intervento dei Vigili del fuoco nello scalo di Fertilia per una allerta incendio nella torre di controllo. Allarme rientrato, ma disavventura per i passeggeri da Bologna e Madrid. Gli aggiornamenti sul sito TGR Rai Sardegna Vai su Facebook

