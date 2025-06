Incendio devastante in un’azienda di stoccaggio di materiale elettrico | intervento massiccio dei vigili del fuoco

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un'azienda di stoccaggio di materiale elettrico a Pomezia, scatenando un intervento massiccio dei vigili del fuoco. Alle 16:00, in via degli Agrostemmi, un team coordinato da Roma si è subito mobilitato per contenere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La rapida risposta ha coinvolto numerose squadre e mezzi specializzati, dimostrando l’efficienza delle forze di emergenza italiane nel fronteggiare emergenze complesse.

Pomezia, 29 giugno 2025 – La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha coordinato un massiccio intervento per domare un incendio che ha coinvolto un’azienda di stoccaggio di materiale elettrico in via degli Agrostemmi, nella zona di Santa Palomba. L’allarme è scattato alle ore 16:00, mobilitando diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Pomezia, Velletri, EUR, Marino e Pisana, supportate da cinque autobotti, un carro schiuma, un carro autoprotettori e il funzionario di guardia. L’incendio, ormai generalizzato su tutto il fabbricato, ha richiesto un impegno significativo per le attivitĂ di contenimento e spegnimento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: vigili - incendio - fuoco - azienda

Via Provinciale Pisana, incendio in un capannone usato come dormitorio: intervengono i vigili del fuoco - Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio, in un capannone lungo la via Provinciale Pisana, utilizzato come dormitorio.

Incendio in un'azienda metalmeccanica. Pronto intervento dei Vigili del fuoco. Nessun ferito. Vai su Facebook

Divampa l'incendio in azienda, intervengono i vigili del fuoco https://ift.tt/t5Yu7Cp https://ift.tt/cp8Q1f3 Vai su X

Incendio devastante in un'azienda di stoccaggio di materiale elettrico: intervento massiccio dei vigili del fuoco; Incendio in azienda a Calolziocorte: prende fuoco un muletto, intervengono i Vigili del Fuoco; Colonna di fumo a Povoletto: a fuoco il capannone di un’azienda per lo smaltimento dei rifiuti.

Incendio in una azienda di stoccaggio vicino Roma - Un incendio si è sviluppato poco dopo le 16 in via degli Agrostemmi, in zona Santa Palomba a Roma. Lo riporta msn.com

Incendio a Santa Palomba, fiamme in una fabbrica e a fuoco anche alcuni terreni - CRONACA – Un grosso incendio è scoppiato in un’azienda che produce materiale di rame a Santa Palomba. Da lanotiziaoggi.it