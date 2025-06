Incendio Centro Direzionale di Napoli il Comune | Tenete chiuse le finestre non uscite

L’incendio al centro direzionale di Napoli ha allertato tutta la città: per tutelare la tua salute, il Comune invita a tenere chiuse le finestre, evitare di uscire e non stendere panni all’aperto. È fondamentale seguire queste indicazioni fino a nuovo avviso. La sicurezza di tutti dipende dalla nostra attenzione e collaborazione: continua a leggere per scoprire come proteggerti al meglio.

Porte e finestre chiuse, evitare di stendere panni all'aperto ed evitare di uscire se non necessario: il Comune di Napoli pubblica un vadevecum dopo l'incendio di Gianturco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

