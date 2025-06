Incendio al megastore Vento d'Oriente sul Raccordo | gravi danni al negozio

Un violento incendio ha devastato il megastore Vento d'Oriente, situato sulla Circonvallazione Orientale di Roma, causando gravi danni alla struttura. La scena, drammatica e piena di tensione, ha mobilitato vigili del fuoco e forze dell'ordine per contenere il rischio e mettere in sicurezza l’area. La comunità è in attesa di aggiornamenti sulle cause e sugli interventi di recupero, mentre si cercano risposte alle domande che questo grave incidente solleva. Continua a leggere.

Incendio allo store Vento d'Oriente, al civico 4530 della Circonvallazione Orientale del Grande Raccordo Anulare di Roma, all'altezza dell'Anagnina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

