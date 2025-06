Incendio a Roma sud brucia un impianto di stoccaggio di materiale elettrico | Tenere le finestre chiuse

Un incendio di vaste proporzioni ha coinvolto l’impianto di stoccaggio di materiale elettrico di CEVA Logistics a Santa Palomba, nei pressi di Roma sud. Le fiamme si sono levate nel pomeriggio di domenica 29 giugno, generando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. È fondamentale mantenere le finestre chiuse e seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la propria sicurezza. La situazione è sotto controllo grazie all’intervento rapido dei vigili del fuoco.

