Incendio a Monte Castello per i fuochi Aquile del Nord APS scaglia una lancia a favore degli organizzatori

Incendio a Monte Castello, un episodio che ha scosso la comunità, solleva interrogativi e riflessioni profonde. Mentre i responsabili dovranno rendere conto delle loro azioni, è fondamentale anche affrontare il vero fuoco che minaccia il nostro spirito collettivo: il pessimismo cronico e la negatività dilagante. I soliti meccanismi di scoraggiamento che, ogni anno, alimentano un clima di sfiducia e rassegnazione. È tempo di reagire e riscoprire la speranza.

È vero, l’incendio a Monte Castello poteva essere evitato. Ci sono responsabilità oggettive, e ne risponderà chi ha agito con superficialità e leggerezza. Ma c’è anche altro: c’è un incendio più subdolo, alimentato ogni anno dal pessimismo e dalla negatività sempre più dilagante. I soliti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

