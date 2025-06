Incendio a Castel San Giorgio i residenti | Le fiamme stanno raggiungendo le abitazioni

Incendio a Castel San Giorgio, un dramma che si sta consumando in montagna con le fiamme ormai vicine alle abitazioni. Le chiamate di emergenza non trovano risposta e il vento alimenta l’incendio, diffondendo fumo ovunque. La comunità è in preda alla paura, mentre le autorità sembrano assenti e silenziose. La situazione richiede interventi tempestivi e concreti per salvare vite e abitazioni, perché nessuno può più permettersi di ignorare questa emergenza.

"C’è un incendio in montagna, le fiamme sono ormai a ridosso delle abitazioni. Abbiamo chiamato ovunque, ma nessuno risponde. È inaccettabile. Il fuoco avanza, il vento lo alimenta, il fumo è ovunque. La gente ha paura, ma le autorità sono assenti, come sempre. Silenzio totale". Lo hanno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

