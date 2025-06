Incendi il plauso alla polizia locale e l’invito ai cittadini | più collaborazione

che ha purtroppo vissuto episodi di incendi dolosi e accidentali. La prontezza e professionalità degli agenti hanno evitato conseguenze più gravi, ma la collaborazione di tutti è fondamentale per tutelare il nostro ambiente e la sicurezza collettiva. È tempo di unirci, cittadini e istituzioni, per affrontare insieme questa emergenza e preservare la bellezza del nostro territorio. Solo così potremo garantire un futuro più sicuro e sostenibile per Nardò.

NARDÒ – Da un lato il plauso agli agenti di polizia locale di Nardò, per la gestione di una situazione d’emergenza improvvisa, dall’altro la richiesta ai cittadini di essere più collaborativi nella prevenzione degli incendi. Il territorio neretino, infatti, negli ultimi giorni è stato fra quelli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: incendi - plauso - polizia - locale

Il tempestivo intervento della polizia stradale ha contenuto le fiamme. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale Vai su Facebook

Arzano. Bimbo di 4 anni si allontana: attimi di paura in villa, ritrovato dagli agenti della polizia locale e scoppia a piangere.; Agropoli, fermato sulla statale 18 con auto rubata: denunciato; Incendio a Fano, appartamento a fuoco: evacuata una palazzina. Portata al pronto soccorso una 76enne: ha inala.

Incendi, il plauso alla polizia locale e l’invito ai cittadini: più collaborazione - A Nardò, fra i territori più colpiti in questo periodo, gli agenti hanno ricevuto il plauso dell'assessore Greco per gestione di una situazione complessa, con giardini di abitazioni in fiamme. Da lecceprima.it

La Polizia locale di Ploaghe salva due piccoli rapaci - Ploaghe Nei giorni scorsi la Polizia locale di Ploaghe ha recuperato e messo in salvo due piccoli rapaci delle specie “Otus scops” comunemente chiamato assiolo, uno strigide europeo che in lingua sard ... Lo riporta msn.com