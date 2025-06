Incendi a Napoli la Prefettura monitora la situazione

Gli incendi di sterpaglie e rifiuti che hanno coinvolto l’area metropolitana di Napoli hanno suscitato grande preoccupazione tra cittadini e autorità. La Prefettura, guidata dal prefetto Michele di Bari, ha immediatamente istituito un tavolo di monitoraggio per valutare l’entità dei danni e coordinare le azioni di emergenza. La situazione richiede attenzione costante: ecco come si sta intervenendo per proteggere la nostra città e prevenire ulteriori rischi.

Diversi incendi di sterpaglie e rifiuti si sono verificati nel pomeriggio di ieri nell'area metropolitana di Napoli e il prefetto, Michele di Bari, ha istituito un tavolo di monitoraggio per seguire l'evolversi.

