Incendi a Croce | strada che conduce all' Arechi interdetta poi riaperta e subito chiusa di nuovo

Incendi lungo la strada che porta all’Arechi, chiusure temporanee e rapide riaperture: a Salerno si svela ancora una volta il delicato equilibrio tra sicurezza e praticità. Dopo un intervento tempestivo, i provvedimenti sono stati adottati e ritirati in meno di un’ora, dimostrando quanto sia fondamentale la pronta risposta delle autorità locali. La vicenda evidenzia l’importanza di un sistema efficiente per garantire la sicurezza dei cittadini e la fluidità del traffico.

Provvedimento eseguito e poi ritirato in meno di un'ora, a Salerno. I caschi bianchi, infatti, in serata, avevano provveduto alla riapertura della strada di collegamento in direzione del Castello di Arechi e di Croce di Cava. La chiusura era stata disposta nel corso della giornata a seguito degli.