’Incanto’ favola a sorpresa La ’cattiva’ Vittoria Puccini

In un mondo dove il sogno e la realtà si intrecciano, "Incanto" di Pier Paolo Paganelli racconta la straordinaria avventura di Margot, una bambina coraggiosa che sfida l'oscurità per trovare la luce. Questa favola moderna, a misura di famiglia, ci invita a riscoprire il potere dell'immaginazione e della speranza. Scopri come una fuga dal passato diventa il primo passo verso un nuovo incanto.

Margot è una bambina di 10 anni che fugge da un orfanotrofio in cui era tenuta prigioniera. Si imbatte, così, in un circo magico che la aiuterà a vedere la vita in modo nuovo, a riappropriarsi del proprio passato e a sottrarsi alla perfida tutrice Felicia. Margot è la protagonista di ' Incanto ', favola contemporanea a misura di famiglia, il primo lungometraggio del regista bolognese Pier Paolo Paganelli, che doveva girarlo nel bolognese già prima della pandemia, ma poi ha dovuto attendere anni e dirottare la produzione vicino a Roma. Il regista sarà domani alle 20,30 Pop Up Jolly con la protagonista Vittoria Puccini.

