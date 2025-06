In viaggio con l’abusivo | fermato autista irregolare

In un mondo dove la sicurezza e la legalità sono fondamentali, un episodio a Spezia mette in luce i rischi di affidarsi a servizi abusivi. Un gruppo di turisti sudcoreani, ignari delle insidie, aveva prenotato un noleggio auto con conducente senza sapere che l’autista operava illegalmente. La rete di contatti rapidi e organizzati dietro questa truffa rivela quanto sia facile cadere vittime di schemi illeciti. Ma come si può proteggere il viaggiatore e garantire un turismo sicuro?

La Spezia, 29 giugno 2025 – L’organizzazione era curata nei dettagli a conferma della rete di contatti estremamente rapida e funzionale. I turisti sudcoreani in vacanza a Spezia avevano addirittura prenotato prima della partenza il servizio di noleggio auto con conducente. Un connazionale residente a Firenze privo di autorizzazioni per svolgere il servizio di trasporto turistico. Gli ignari connazionale, cinque in totale, avevano pagato 120 euro ciascuno, per un tour tra le bellezze della nostra zona e poi stavano tornando alla stazione ferroviaria. Gli agenti della squadra di polizia amministrativa che in questo periodo stanno monitorando con grande attenzione proprio il fenomeno del trasporto abusivo dei turisti utilizzando mezzi privati si sono incuriositi vedendo scendere 5 stranieri alla stazione ferroviaria di Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In viaggio con... l’abusivo: fermato autista irregolare

