In Ucraina il panificio di Hannah sopravvive a due guerre | nel martoriato Donbas ora sforna i rotoli ai semi di papavero

In un territorio segnato da conflitti e speranze, la storia di Hanna Honcharenko e del suo panificio nel Donbas emerge come un inno alla resilienza. Sopravvivendo a due guerre e alle sfide del tempo, ora sforna rotoli ai semi di papavero, simbolo di rinascita e dolce resistenza. Quando sui media si parla di Donbas, spesso si pensa alla guerra; questa è invece una storia che ci ricorda come anche nei momenti più bui, il coraggio e la tradizione trovino il modo di fiorire.

Quando sui media si legge o si ascolta la parola Donbas, la si collega subito a uno dei fronti più caldi della guerra tra Russia e Ucraina. Stavolta, però, la storia è quella di un dolce da forno, il rotolo ai semi di papavero del Donbas. Per la precisione, è la storia di Hanna Honcharenko e del suo panificio, nato dopo le rivolte separatiste del 2014 e sopravvissuto all’invasione russa del 2022. A darne notizia è stata in queste ore l’Oim, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, che ha sostenuto Hanna nel realizzare il suo sogno. (OIM FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - In Ucraina il panificio di Hannah sopravvive a due guerre: nel martoriato Donbas ora sforna i rotoli ai semi di papavero

