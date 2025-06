In tredici anni 142 segnalazioni Fatale la sua ultima impresa | espulso il recordman dei reati

autore di una storia segnata da violazioni e crudeltà, che in tredici anni ha accumulato 142 segnalazioni fatali. La sua ultima impresa, un atto ignobile che ha portato all'espulsione del recordman dei reati, dimostra quanto possa essere pericoloso lasciarlo in libertà. Ma chi è veramente questo individuo e cosa lo spinge a compiere simili azioni?

Mentre si trovava in un locale pubblico di Colico ha sottratto il portafogli ad un avventore che era svenuto poco prima, usando poi il bancomat di questa persona per saldare il conto delle proprie consumazioni. In un'altra occasione si è introdotto nella casa di un'anziana donna, di cui aveva carpito la buona fede, chiedendo del cibo, per poi impossessarsi di una cospicua somma di denaro contante e monili in oro. L'autore di queste gesta è un marocchino del 2002 entrato in Italia nel 2012 a seguito di visto di ingresso per motivi familiari e residente nel Comune di Morbegno. Un giovane che, a modo proprio è pure una sorta di recordman, se si considera che seppur così giovane ha già al proprio attivo qualcosa come 142 segnalazioni di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti perpetrati in Italia dal 2018 al 2025.

