Onda Senaldi sui giudici | Contrari ai centri in Albania? Ci fa piacere ma

in Italia mettere in discussione la validità di un accordo internazionale, anche se appare ingiusto o discutibile. La loro funzione è garantire il rispetto delle leggi e della Costituzione. Quindi, mentre è importante esprimere opinioni, dobbiamo rispettare i ruoli e le competenze di ciascuno nel sistema giuridico, perché solo così si preserva la stabilità e l’equilibrio dello Stato di diritto.

"Tutti noi possiamo contestare o non condividere una legge. Ma i giudici hanno il dovere di farla rispettare": Pietro Senaldi, condirettore di Libero, lo ha detto in collegamento con Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda su La7, riferendosi al parere della Cassazione sul protocollo Italia-Albania. Nelle scorse ore, la Corte Suprema ha espresso dubbi sulla costituzionalità dell'accordo, evidenziando numerose criticità. "Non spetta ai giudici della Cassazione il giudizio di conformità - ha proseguito Senaldi -. Loro devono solo applicare la legge dello Stato italiano. Quindi ci fa piacere sapere il loro parere ma credo che il governo e la maggioranza abbiano il diritto di procedere con il loro lavoro". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - In Onda, Senaldi sui giudici: "Contrari ai centri in Albania? Ci fa piacere ma..."

In questa notizia si parla di: senaldi - onda - giudici - albania

