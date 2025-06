In occasione della Giornata Nazionale dell' Alfa-Mannosidosi a Roma si sono riuniti clinici vari pr dibattere sulla prevenzione di questa malattia rara

In occasione della Giornata Nazionale dell’Alfa-Mannosidosi a Roma, esperti clinici si sono riuniti per discutere l’importanza di una diagnosi precoce e della prevenzione di questa rara malattia genetica. Con rarità stimata di 1-2 casi ogni milione di abitanti, sensibilizzare sull'importanza dello screening neonatale potrebbe fare la differenza nella vita di molti. La sfida è ancora aperta, ma insieme possiamo promuovere un futuro più luminoso e consapevole.

R oma, 19 giu. (askanews) – L’alfa-mannosidosi è una malattia ereditaria rara, con 1-2 casi stimati su un milione di abitanti, dovuta ad una mutazione genetica che provoca un accumulo patologico di alcune macromolecole nella cellula, con disturbi che possono interessare vari organi. Per sottolineare l’importanza dello screening neonatale e di una diagnosi precoce dell’alfa-mannosidosi, in occasione della Giornata Nazionale dell’Alfa-Mannosidosi a Roma si sono riuniti clinici ed esponenti delle istituzioni. L’obiettivo del convegno – organizzato con il contributo incondizionato di Chiesi – è sensibilizzare e promuovere la conoscenza della malattia, la necessità di lavorare in un team multidisciplinare e di un trattamento tempestivo per migliorare la qualità della vita delle persone affette dall’alfa-mannosidosi e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Iodonna.it