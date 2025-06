In occasione della Giornata mondiale della Sclerosi sistemica scopriamo che cos' è questa malattia come si manifesta e perché è importante la diagnosi precoce

In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Sistemica, è fondamentale scoprire come questa rara malattia del tessuto connettivo si manifesti e perché una diagnosi tempestiva possa migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti. Conosciuta anche come sclerodermia, questa condizione provoca ispessimento cutaneo e alterazioni interne, rendendo essenziale una maggiore consapevolezza. In questa giornata, edifici storici e monumenti si illuminano per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e della ricerca.

La sclerosi sistemica è una malattia cronica rara del tessuto connettivo. È detta anche sclerodermia, un termine che deriva dal greco antico e significa "pelle dura". È caratterizzata, infatti, da un ispessimento cutaneo, presente in zone più o meno ampie del corpo, causato dall'accumulo di tessuto connettivo fibroso. In occasione del World Scleroderma Day, nella notte tra il 29 e il 30 giugno edifici storici, palazzi, fontane e piazze di più di 60 comuni italiani, da nord a sud, si illumineranno di viola a simbolica vicinanza delle persone affette da questa malattia rara e dei loro familiari.

Il Comune di Macerata aderisce alla campagna "Accendiamo le luci sulla Sclerosi Sistemica" in occasione della XVI Giornata Mondiale della Sclerosi Sistemica, il 29 giugno! Nella notte tra il 29 e il 30 giugno, l'Arena Sferisterio si illuminerà di un intenso

#29giugno Giornata della Sclerosi Sistemica circa 30 mila persone, in maggioranza donne edifici illuminati di viola nella notte tra il 29 e il 30 giugno allo studio una #terapia con le CAR-T al #Gemelli una nuova procedura diagnostica

Sclerosi Sistemica: che cos’è e perché è importante la diagnosi precoce; Sclerosi sistemica: la torre civica di Pescara si illuminerà di viola; Cagliari, il Bastione si illumina di viola per la Giornata della Sclerosi Sistemica.

Giornata mondiale Sclerosi Sistemica: cos'è, sintomi, diagnosi, terapie disponibili (e sperimentali) - In 9 casi su 10 esordisce col fenomeno di Raynaud (mani fredde e dita pallide, poi blu, infine rosse).

Sclerosi sistemica, Cagliari aderisce alla XVI Giornata mondiale - Per celebrare la XVI Giornata mondiale della Sclerosi sistemica, nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 giugno il torrino del Bastione Saint Remy si illuminerà di viola, simbolo di vicinanza e ...