In Francia in vigore divieto di fumo all’aperto ma la sigaretta è concessa fuori da bar e ristoranti

In Francia, un nuovo capitolo si apre nella lotta al tabagismo: il divieto di fumare all’aperto nei luoghi pubblici, come parchi, spiagge e aree di attesa, entra in vigore oggi. Tuttavia, le sigarette continuano a essere consentite nei dehors e nelle terrazze dei bar e ristoranti, e anche le sigarette elettroniche rimangono per ora fuori dal codice. Scopriamo insieme le sfumature di questa nuova normativa e cosa cambia davvero per i fumatori e i gestori dei locali.

In Francia da oggi scatta il divieto di fumo all’aperto nei luoghi pubblici come parchi e giardini, spiagge e pensiline degli autobus ma la sigaretta è consentita nei dehors e nelle terrazze aperte di bar e ristoranti. Il divieto non comprende nemmeno le sigarette elettroniche che possono essere usate normalmente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

