In Francia da oggi non si può più fumare all’aperto

In Francia, da oggi, il fumo all’aperto è vietato in molti spazi pubblici, una misura significativa per tutelare la salute dei più giovani e migliorare la qualità dell’aria. Spiagge, parchi, giardini e aree vicino a scuole e impianti sportivi sono ora zone smoke-free, contribuendo a creare ambienti più sani e sicuri per tutti. Questa legge segna un passo importante nella lotta contro il fumo passivo e la protezione delle future generazioni.

Domenica 29 giugno è entrato in vigore in Francia il divieto di fumare all’aperto dove possono esserci anche dei bambini, quindi in moltissimi spazi pubblici: non si potrà più fumare in spiaggia, nei parchi e nei giardini pubblici, né a meno di dieci metri da scuole, impianti sportivi, biblioteche e pensiline dell’autobus. La legge ha l’obiettivo principale di ridurre il fumo passivo nell’aria che i bambini respirano, ma anche più in generale di convincere le persone a smettere di fumare. Negli scorsi mesi il ministero della Salute francese aveva detto che le persone che violavano la nuova misura sarebbero state sanzionate con una multa di 135 euro, che poteva arrivare fino a 750 euro in casi particolari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - In Francia, da oggi, non si può più fumare all’aperto

