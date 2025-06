In F1 il film l' incidente che ha interrotto la carriera del personaggio di Brad Pitt si ispira a un fatto reale

Nel mondo adrenalinico della Formula 1, il film "F1" ci porta dietro le quinte di un'incarnazione di coraggio e redenzione. Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, un pilota che, dopo un incidente reale che ha interrotto la sua carriera, decide di tornare in pista per salvare una squadra in difficoltà e supportare una giovane promessa. Diretto da Joseph Kosinski, il film promette emozioni forti e un'epica corsa contro il tempo. La vera sfida inizia ora.

In F1, il film, Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, un pilota di Formula 1 che, dopo una promettente carriera negli anni '90 e un ritiro forzato, torna nel mondo delle corse automobilistiche per cercare di salvare una squadra che ha molto bisogno di aiuto e gareggiare di nuovo, a supporto di una giovane promessa. Diretto da Joseph Kosinski di Top Gun: Maverick, F1 segue Sonny mentre cerca di cogliere una seconda possibilit√† per vivere il suo sogno e la sua ambizione giovanili e superare il trauma che ha messo fine alla sua esperienza in Formula 1. Il film non racconta una storia vera, Sonny Hayes non √® mai esistito nel mondo reale, eppure la pellicola contiene dei riferimenti alla storia di questo sport su quattro ruote. 🔗 Leggi su Gqitalia.it ¬© Gqitalia.it - In F1, il film, l'incidente che ha interrotto la carriera del personaggio di Brad Pitt si ispira a un fatto reale

In questa notizia si parla di: film - carriera - brad - pitt

Martin Scorsese riceverà il premio alla carriera al Taormina Film Festival 2025 - Martin Scorsese, icona indiscussa del cinema mondiale, sarà ospite d'onore alla 71ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2025.

Una sala sold out e la passione per la velocità hanno reso il Movie Talk un evento unico Giancarlo Fisichella ha risposto alle vostre curiosità sulla sua carriera in Formula 1, condividendo il coinvolgimento e la nostalgia che il nuovo F1 - Il Film, con Brad Pitt, Vai su Facebook

F1, il retroscena sul film. Brad Pitt: Senza Lewis Hamilton non sarebbe mai esistito; Brad Pitt: vita, amori e film di uno splendido sessantenne; Brad Pitt: i 5 film fondamentali della sua carriera da vedere assolutamente.

In F1 , il film, l'incidente che ha interrotto la carriera del personaggio di Brad Pitt si ispira a un fatto reale - In F1, il film, Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, un pilota di Formula 1 che, dopo una promettente carriera negli anni '90 e un ritiro forzato, torna nel mondo delle corse automobilistiche per cercare ... Lo riporta gqitalia.it

Brad Pitt: i 5 film fondamentali della sua carriera da vedere assolutamente - Brad Pitt, oltre a sex symbol, è un attore versatile: ecco cinque film chiave che segnano le tappe fondamentali della sua carriera. Da cinema.everyeye.it