In città è gia partita la festa per San Calò | San Leone si risveglia con i tammurinara

In città, l’aria si anima di allegria e tradizione: già partiti i festeggiamenti per San Calò, con i tamburellisti che riempiono le strade di ritmi coinvolgenti. A pochi giorni dalla prima domenica dei riti dedicati al "santo nero", la passione si accende ancora di più, testimoniando come la cultura locale continui a vivere nel cuore della comunità. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle radici e nei festeggiamenti che rendono unica questa tradizione.

È già partita la festa per San Calò: da questa mattina, a una settimana dalla prima domenica dei riti per il "santo nero", i "tammurinara" hanno già iniziato a suonare in città. VIDEO. San Calogero, la tradizione è salva: la processione partirà dal santuario La tradizionale banda, che da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

