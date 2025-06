In cerca della buona sorte I prescelti dalle Contrade

rituale di selezione è un momento di grande emozione, un rito che unisce tutta la comunità e rinnova il senso profondo di appartenenza e orgoglio. È in queste attese cariche di speranza che si sprigionano le vere energie delle contrade, creando ricordi indelebili e alimentando la passione per questa tradizione secolare. E così, tra storia e emozione, il sogno di essere il prescelto si tramanda di generazione in generazione, alimentando un patrimonio unico di cultura e identità.

Un privilegio e un sogno che ogni contradaiolo vorrebbe vivere, l'onore (e l'onere) di andare a prendere il cavallo con i colori della propria Contrada addosso. Un onore che in tanti hanno avuto il piacere di provare, ma solo pochi di questi hanno avuto la fortuna di prendere il cavallo che poi è arrivato primo al bandierino. Ovviamente ogni Contrada mantiene le proprie tradizioni, soprattutto nei tempi dell'annuncio al popolo del prescelto. Il Palio come al solito ci stupisce in tutte le sue mille sfaccettature e questo ruolo rappresenta ciò che in realtà è un po' il sogno di tutti, ovvero aiutare la propria Contrada a vincere il Palio.

