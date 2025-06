In centro a Prato c’è un posto dove si mangiano salumi di mare eccezionali

Nel cuore di Prato, C8217232 è il tesoro nascosto per gli amanti del mare e dei sapori autentici. Un bistrot vivace e colorato, dove pesce fresco e salumi di mare si incontrano in un’armonia di gusti e allegria. Guidato da una giovane chef promettente, questo locale promette un’esperienza culinaria indimenticabile, tra tradizione e innovazione. Vieni a scoprire il suo fascino e lasciati conquistare dai suoi sapori unici.

Tanto pesce fresco, tanti colori, tanta allegria e tanta qualità in questo bistrot prevalentemente di mare nel centro storico di Prato. In cucina una giovane e promettente chef. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - In centro a Prato c’è un posto dove si mangiano salumi di mare eccezionali

