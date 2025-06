In campo per ricordare il mitico mister Pellegrino Pieri

Un pomeriggio di emozioni e ricordi indimenticabili al campo di Seggiano, dove il calcio si trasforma in un tributo spontaneo e sincero a Mister Pellegrino Pieri, il "Cavaliere". Le vecchie glorie si sono riunite per ricordare con affetto il grande allenatore, lasciando il segno non solo sul campo, ma anche nei cuori di tanti. Un evento che ha dimostrato come la passione sportiva possa unire generazioni e mantenere vivo il suo spirito.

SEGGIANO Una giornata da ricordare, quella andata in scena al campo sportivo *Carletti* di Seggiano, dove il pallone ha ripreso a rotolare in nome della memoria e della passione. Per il secondo anno consecutivo, infatti, le "vecchie glorie" di mister Pellegrino Pieri, per tutti "il Cavaliere", si sono ritrovate per una partita speciale: un vero e proprio match commemorativo in onore dello storico allenatore scomparso nel 2021 a 82 anni. Allenatore carismatico e figura amatissima in tutta la provincia grossetana, Pieri è stato protagonista di tante stagioni nelle panchine delle squadre locali. A promuovere e organizzare l'iniziativa è stata la moglie Loredana, con il sostegno della Pro Loco di Seggiano e della società calcistica locale, che hanno voluto onorare la memoria del Cavaliere nel modo che lui avrebbe amato di più: radunando i suoi ragazzi e facendoli tornare sul rettangolo verde, anche solo per una giornata.

