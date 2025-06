In Austria la spunta Norris

In Austria, Lando Norris conquista il Red Bull Ring, un circuito che sembra favorire i sogni di gloria del britannico nella corsa iridata. Partendo dalla pole, Norris si impone nel duello con Piastri e dimostra ancora una volta di saper gestire pressione e sfide, mantenendo la testa anche nelle zone più complicate. La sua leadership, nonostante qualche scaramuccia, si rafforza, avvicinandolo sempre di più al sogno mondiale.

Lando Norris vince in Austria, il Red Bull Ring gli dà una mano nella lotta per il Mondiale. Il britannico, partito dalla pole position, ha la meglio nel duello con Oscar Piastri e torna alla vittoria. Il vicecampione del mondo è bravo a tenere la testa in curva-1 difendendosi da uno Charles Leclerc partito meglio. Tuttavia, al netto di una scaramuccia nelle zone DRS e di qualche perdita di tempo nei doppiaggi, la leadership del britannico non è mai apparso in serio pericolo. Il Mondiale sembra aver preso la strada di Woking considerato il pesante zero di Max Verstappen. L’olandese è messo ko alla prima curva da Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - In Austria la spunta Norris

In questa notizia si parla di: austria - norris - spunta - mondiale

Formula 1, GP Austria: Vince Norris, sul Podio Leclerc - Sul circuito che lui ama di più, Lando Norris vola verso la vittoria, partendo dalla pole e dominando il GP d'Austria.

In Austria Norris e Piastri davanti a tutti, Verstappen è l'unico che sembra in grado di contrastare i due leader del Mondiale. Leclerc ottiene il quinto tempo mentre continua la crisi di Lewis Hamilton che deve accontentarsi del decimo Vai su Facebook

GP Austria, le pagelle: Norris concentrato (9), Leclerc pulito (8). Antonelli imprudente (4); Norris pole in Austria davanti a Leclerc, Hamilton in seconda fila; Norris vince a Monaco su Leclerc e Piastri, Verstappen e Hamilton in top five.

Norris dopo il GP Austria: "Bella battaglia, divertente e stressante" VIDEO - Lando Norris commenta la vittoria in Austria che lo rimette in scia a Piastri nel Mondiale: "E' stata una gara difficile, ho spinto dall'inizio alla fine ma è stata complicata. Come scrive sport.sky.it

Formula 1, Lando Norris vince in Austria: doppietta McLaren davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton - Domenica nera per Kimi Antonelli che tampona al via Max Verstappen a causa dei problemi ai freni. Segnala today.it