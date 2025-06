Impresa di Calci In 19 alla carica

dire che ogni vittoria rinsalda il nostro spirito e ci spinge a credere ancora di più nel nostro sogno. Questa impresa dimostra che, con cuore e determinazione, nulla è impossibile. Uniti, possiamo affrontare qualsiasi sfida e scrivere nuove pagine di gloria."

Sconfiggere i temibili combattenti di Sant’Antonio dopo 25 minuti di lotta, con un combattente a terra che continua a spingere come nulla fosse: una delle gioie più grandi per Calci e per Borea. Quel punto del 2-1 ha tenuto tutti col fiato sospeso: uno dei venti cade, ma la squadra non molla, stringe i denti e porta a casa una vittoria epica. "La resistenza è sempre stata il nostro forte, ma questa squadra mi stupisce ancora dopo 23 anni. Posso chiedere tutto: anche spingere in 19 contro una squadra fortissima, siamo macchine da guerra", ha detto il capitano Steve Conti, dedicando la vittoria a Simone Ceccanti, "lui sa perché". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Impresa di Calci. In 19 alla carica

In questa notizia si parla di: calci - impresa - carica - squadra

CHE IMPRESA HA FATTO IL BOTAFOGO? Il duello tra i campioni in carica delle due competizioni più prestigiose al mondo si è risolto nel modo più inatteso, smentendo pronostici, analisi e certezze delle ultime settimane. Il PSG, che appariva inarrestabile Vai su Facebook

Impresa di Calci. In 19 alla carica; Cagliari, i tifosi chiedono l’impresa a Napoli per rovinare la festa azzurra; Non solo l'Arminia Bielefeld: le altre imprese da sogno.

Impresa di Calci. In 19 alla carica - Sconfiggere i temibili combattenti di Sant’Antonio dopo 25 minuti di lotta, con un combattente a terra che continua a spingere come nulla fosse: una delle gioie più grandi per Calci e per Borea. Come scrive lanazione.it

Impresa Psg, rimonta ed elimina il Liverpool ai rigori: Donnarumma, notte da eroe - MSN - 1 al 90', gol di Dembelé) e poi lo elimina ai calci di rigore grazie alla super prestazione di Gianluigi Donnarumma che ... Segnala msn.com